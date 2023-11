De Maritieme Kieshulp: GroenLinks-PvdA voor strengere uitstootnormen binnenvaart

In het kort Partijprogramma: Samen voor een hoopvolle toekomst

Lijsttrekker: Frans Timmermans

Huidig aantal zetels: 17, 8 (GroenLinks) + 9 (PvdA)

In de peilingen: 22-26

Binnenvaart

‘Binnenvaartschepen krijgen strengere uitstootnormen.’ Het is de enige zin in ‘Samen voor een hoopvolle toekomst‘ die direct naar de binnenvaartsector verwijst.

Zeevaart

Voor de zeevaart ziet de fusieclub, die deze Tweede Kamerverkiezingen voor het eerst samen meedoen, vooral problemen in de ruimte op de Noordzee. ‘Conform Europese en internationale afspraken verkrijgt 30% van het Nederlandse zeeoppervlak, inclusief de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta, tegen 2030 een beschermde status. Samen met andere Noordzeekuststaten maken we een plan om scheepvaart, visserij, defensie, zandwinning, windenergie, CO2-opslag en natuurontwikkeling op elkaar af te stemmen en waar mogelijk te combineren.’

Boven de Waddeneilanden wil GroenLinks-PvdA de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor veilig scheepvaartverkeer blijven opvolgen.

Overig

In het programma gaat het verder over een waterstofladder. ‘We introduceren een waterstofladder, zodat we alleen toepassingen van groene waterstof stimuleren waarvoor geen duurzamere alternatieven voorhanden zijn.’ In veel bestaande waterstofladders staat de scheepvaart hoog, dat betekent dat de scheepvaart als een van de eerste toegang zou moeten krijgen tot groene waterstof.

GroenLinks-PvdA wil met de buurlanden bouwen aan een Noordwest-Europese waterstofhub. ‘Doordat de overheid mee-investeert komen het hoofdnetwerk voor de distributie van waterstof en een deel van de productiecapaciteit in publieke handen. Daarnaast levert de overheid financiële en diplomatieke steun voor de totstandkoming van sociaal- en ecologisch duurzame internationale waterstofketens, bijvoorbeeld door verdragen te sluiten met landen waar veel zon en wind beschikbaar is.’

Op het gebied van visserij wil de partij het volgende. ‘Overbevissing gaan we wereldwijd tegen, zoveel mogelijk in Europees verband. We faseren zware sleepnetvisserij uit en creëren meer visserijvrije zones. Dierenwelzijnsregels gaan ook gelden voor vissen in kwekerijen.’