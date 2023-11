De Maritieme Kieshulp: BBB wil ontheffing kleine schepen en visserij terug in ministerie

In het kort Partijprogramma: Iedere dag BBBeter

Lijsttrekker: Caroline van der Plas

Huidig aantal zetels: 4

In de peilingen: 10-14

Binnenvaart

Iedere dag BBBeter, is de naam van het verkiezingsprogramma van de BBB. Daarin speciale aandacht voor de kleine binnenvaart. ‘Nederlandse binnenvaartschepen vertegenwoordigen de helft van de Europese vloot en de sector wordt geconfronteerd met exorbitante kosten om bestaande schepen te laten voldoen aan dezelfde eisen als die gelden voor nieuwe schepen. Wij zetten ons internationaal in voor een collectieve ontheffing voor deze nieuwe eisen, voor zover de veiligheid niet in het geding komt en door te kijken naar alternatieven.’ De BBB, die door overstappers de afgelopen weken groeide van één naar vier zetels in de huidige Kamer, wil verder dat er een modal shift-beleid komt. ‘Om, wanneer mogelijk, het verplaatsen van goederenstromen te stimuleren van de weg naar het spoor, buisleiding en waterweg.’ Op die waterwegen ziet de partij infrastructuur die aandacht nodig heeft. Specifiek wordt in het programma genoemd: Sluis Terneuzen, de bevaarbaarheid van de IJssel bij laagwater en de afzetplaatsen op de Westerschelde.

Zeevaart

Over de zeevaart wordt niets gezegd.

Overig

De BBB wil dat de visserij terugkeert in de naam van het ministerie van LNV. ‘Dit wordt dus ministerie van Landbouw, Natuurbeleid, Visserij en Voedselkwaliteit, met één minister aan het roer. Het ministerie van LNVV richt zich op behoud van alle elementen van het landschap en zorgt ervoor dat er over 50 jaar nog steeds aardappelen, groenten, vlees of vis op je bord liggen.’

Ook wil de partij dat de visserij meer ruimte krijgt, letterlijk en qua vangstmethodes. ‘Nederland moet zich in Europa hardmaken voor het terugdraaien van het pulsverbod, omdat pulsvisserij verduurzaamt: minder energieverbruik ten opzichte van traditionele visserijtechnieken.’ En verderop: ‘Geen verbod op bodemberoerende visserij. Bodemberoering heeft een nihil effect op de zeebodem en valt in het niet in vergelijking met de beroering door natuurlijke oorzaken zoals stroming, stormen en verstoring door windturbineparken.’

De visserijsector moet zich wel moderniseren stelt de partij, maar daarbij moet de overheid helpen. ‘De visserijsector moet, naar Belgisch voorbeeld, geholpen worden een toekomstbestendige vloot te krijgen waarbij verduurzaming, innovatie, veiligheid en duurzame vistechnieken centraal staan.’

Ruimte voor de vissers moet er ook komen in windparken. ‘We starten geen nieuwbouw van windturbineparken op de Noordzee. We doen onafhankelijk onderzoek naar de cumulatieve effecten van windturbineparken op zee voor zowel de bodem, het zeeleven en de vogels. Het moet mogelijk worden te vissen in de bestaande windturbineparken. Bijvoorbeeld op krab en kreeft, of mosselpercelen creëren voor de mosselvisserij.’

Verantwoording Voor de Maritieme Kieshulp 2023 zijn de al verschenen verkiezingsprogramma’s doorgelezen. Maritiem is als een zo breed mogelijk begrip meegenomen en onderverdeeld in binnenvaart, zeevaart en overig. Onder overig vallen de visserij, de Noordzee, scheepsbouw en de maritieme energietransitie. Wanneer een verkiezingsprogramma verschijnt, wordt de maritieme informatie uit het programma toegevoegd aan dit overzicht. De volgorde waarin de partijprogramma’s aan u worden voorgesteld is op basis van de grootte in de peilingen van Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos/EenVandaag en I&O Research, van 31 oktober. Heeft u aanvullingen/vragen: mail dan naar jelmer.bastiaans@promedia.nl.