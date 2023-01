D66 wil dat kleine zeeschepen ook voor CO2-uitstoot betalen

D66 wil dat de Nederlandse regering zich in Europa gaat inzetten om de grens van het EU-ETS aan te passen. Rederijen die een EU-haven aandoen moeten vanaf 2024, dankzij EU-ETS, betalen voor CO2-uitstoot. Althans voor schepen vanaf 5000 ton, maar D66 wil dat die grens wordt verlaagd naar 400 ton. Dit is ook de wens van redersvereniging KVNR.

D66 wijst de regering erop dat, door kleine zeeschepen buiten het systeem te houden, zo’n 26 megaton (100 miljoen kilo – red.) CO2-uitstoot niet onder het ETS valt. De sociaal-liberale partij ziet dat lever anders en vraag het kabinet om medewerking. De D66-Kamerleden Tjeerd de Groot en Raoul Boucke dienden hiertoe 24 januari een motie in.

Een oproep die de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) al langer doet. ‘Je kunt natuurlijk denken: wat fijn, mijn schip is 4999 gt en ik hoef niet voor mijn uitstoot te betalen’, zei KVNR-directeur Annet Koster hier eerder over. ‘Maar niet betalen betekent ook dat je geen recht hebt op geld uit het Ocean Fund.’ In dit Ocean Fund komt 75% van de opbrengst uit emissierechten terecht en die grote zak geld is beschikbaar voor verduurzaming van de sector. De schepen tussen de 400 ton en 5000 ton hebben hier voorlopig geen recht op, omdat zij er niet aan meebetalen.

