Aanvaring Polesie en Verity volgde mogelijk op mislukte uitwijkpoging

Schade aan stuurboord

De bulkcarrier Polesie lijkt de in de Duitse Bocht gezonken kustvaarder Verity met de stuurboordzijde van de steven te hebben geraakt. Dat blijkt uit foto’s van het schip, waarop aan stuurboord schade aan de boeg is te zien en aan bakboord niet. Dat is opmerkelijk, omdat de Verity van bakboord kwam.