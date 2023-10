Schuttevaer op Europort

Maritieme vakbeurs

Schuttevaer is, samen met zustertitels NT en Flows, aanwezig op Europort, van 7 t/m 10 november in Ahoy Rotterdam. Ontbijt mee met de redactie op dinsdag. Kom langs voor het nieuwste exemplaar van Schuttevaer. Of ben live bij een van uitzendingen van Studio Schuttevaer. U vindt ons in hal 4 op stand 4113.