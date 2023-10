Zware Kees: maritiem DNA

Column

Slenterend over een tweedehands boekenmarkt valt mijn oog op een interessant boek. ‘De canon van ons Maritiem Verleden’ staat erop. ‘In 50 vensters’. Ik ben benieuwd en blader het door. Leuk hoor! Hoewel ik de meeste verhalen al ken is het een verhandeling van korte stukken, rijk voorzien van foto’s, over de maritieme geschiedenis van Nederland. Eén ding wordt direct duidelijk: die geschiedenis kan niet los worden gezien van de verbinding met de zee en zeevaart.