Texelse veerdienst TESO stapt over op biobrandstof van GoodFuels

Biobrandstof

De Texelse veerdienst TESO stapt over op de duurzame biobrandstof van GoodFuels, onderdeel van FincoEnergies. De eerste levering heeft al plaatsgehad en was bestemd voor de veerboot Dokter Wagemaker. ‘De meerprijs gaan we niet doorberekenen in de ticketprijzen’, vertelt Marc Bakker, hoofd Technische Dienst bij TESO.