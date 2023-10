Minister Van der Wal stelt visserijverbod in deel Voordelta uit

Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) stelt het voorgenomen verbod vanaf 5 oktober op de zogeheten bodemberoerende visserij voor een deel van de Voordelta uit. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat ze op deze wijze gevolg gaat geven aan een motie van BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas waarin om uitstel van de maatregel is gevraagd.

Eerder hadden onder meer de provincie Zeeland en de gemeente Goeree-Overflakkee de minister gevraagd om uitstel van het verbod. Dit treft onder meer de garnalen- en schelpdiervissers en mosselkwekers die actief zijn voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden.

De rechtbank in Utrecht stelde vorig jaar november een aantal natuurorganisaties in het gelijk die wilden dat de overheid haast zou maken met de compensatie voor de natuurwaarden die door de aanleg van de Tweede Maasvlakte verloren zijn gegaan. Als vervolg op die uitspraak maakte Van der Wal in juli in een ontwerpbesluit bekend dat alle vormen van bodemberoerende visserij vanaf 5 oktober verboden zouden worden in een gebied van 24.550 hectare.

Alternatieve invulling

In de brief aan de Tweede Kamer wijst de minister nu op overleg dat gaande is met betrokken partijen zoals natuurorganisaties, visserijorganisaties en het Havenbedrijf Rotterdam over een alternatieve invulling van de compensatieverplichting. ‘Ik zie dat er belangrijke stappen worden gezet’, schrijft de bewindsvrouw.

Van der Wal laat weten dat ze half november met de betrokken partijen bekijkt of overeenstemming over een alternatieve compensatieregeling ‘binnen bereik is’. Die zou dan eind december in werking treden. Als het niet lukt om een akkoord te bereiken, treedt het verbod op de bodemberoerende visserij voor een deel van de Voordelta alsnog in werking.