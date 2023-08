Provincie Zeeland wil uitstel visserijverbod in deel Voordelta

Gedeputeerde Staten van Zeeland willen dat demissionair minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof het voorgenomen verbod vanaf 5 oktober op bodemroerende visserij in de Voordelta uitstelt. Het verbod treft onder meer de Zeeuwse garnalen- en schelpdiervissers en mosselkwekers die actief zijn in een deel van de Voordelta tussen Neeltje Jans en de Tweede Maasvlakte.

De minister maakte in juli in een ontwerpbesluit bekend dat alle vormen van bodemroerende visserij worden verboden in een gebied van 24.550 hectare. De totale Voordelta is 83.500 hectare groot. Door de aanleg van Maasvlakte II zijn natuurwaarden verloren gedaan en het visserijverbod is daarvoor een compensatiemaatregel. In een zienswijze stellen GS dat de Maasvlakte ‘niet direct een Zeeuwse component heeft, terwijl de gevolgen nu wel direct voor rekening van de Zeeuwse vissers komen’.

Verder vragen GS zich af of het visserijverbod wel tot het beoogde natuurherstel leidt. ‘Het kan dus zo zijn dat nu een maatregel genomen wordt die grote gevolgen heeft voor Zeeuwse vissers, terwijl niet duidelijk is of deze maatregel ook het gewenste effect zal hebben.

Daarom willen de provinciebestuurders uitstel van het visserijverbod, zodat alternatieve compensatiemaatregelen kunnen worden onderzocht. En als er dan toch een verbod komt, dan zouden GS graag zien dat dit tijdelijk is, tot uit metingen is gebleken of de maatregel bijdraagt aan het herstel van de natuurwaarden.