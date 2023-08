Robin Dekker verkoopt Eurokotter SL-23 Albatros naar Engeland

Robin Dekker uit Oude-Tonge heeft zijn Eurokotter SL-23 Albatros verkocht aan de broers Stephan en Michael Nowell van S.J. & M.F. Nowell Fishing Ltd in Penzance. Dekker was twee jaar eigenaar van de Eurokotter SL-23, die hij in 2021 kocht als VLI-7. De broers Nowell brengen de in 1997 bij Welgelegen in Lauwersoog gebouwde SL-23 in de vaart als PZ-100 Elizabeth N.

De vorige PZ-100 Elizabeth N is al verkocht en vist nu als BM-74 Our Heather. Met de vorige PZ-100 hebben de broers Nowell bijna 20 jaar gevist. Saillant detail is, dat de deze kotter in 1984 werd gebouwd als SL-9 Henk voor Anton Dekker, de vader van Robin. In 1991 verkocht Dekker de kotter naar Urk en werd het UK-141. In 1995 werd het GO-25 en in 1997 kwam het schip in Engelse handen. De Engelse eigenaar uit Shoreham liet de Eurokotter inschrijven als SM-785 Our Diana. In 2004 werden de broers Nowell eigenaar. Zij hebben straks weer drie kotters in de vaart, de PZ-10 Karen N, de PZ-101 Louisa N en de PZ-100. Dekker beraadt zich over zijn toekomst, een terugkeer in de visserij is niet uitgesloten.