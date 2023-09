Damen Yachting laat eerste Amels 80 te water

Damen Yachting heeft op de werf in het Roemeense Galati het eerste superjacht in een nieuwe serie te water gelaten. De 80-meter lange Amels 80 komt nu richting Vlissingen voor de afbouw. Het schip wordt in 2025 opgeleverd.

Amels 80 is wat Damen Yachting een limited edition-serie noemt. Dat houdt in dat de schepen op speculatie worden gebouwd. Dat doet Damen sinds 2019 ook met een kleiner formaatje: de 60-meter lange Amels 60. De vierde in die serie werd recent gespot op haar proefvaart, de zesde is al verkocht.

Het jachtontwerp is afkomstig van de wereldberoemde architect Espen Øino. ‘De Amels 80 heeft een ontwerp dat niet snel zal verouderen. Over 10 jaar is het superjacht nog net zo modern als nu.’

Het ontwerp voor de Damen Amels 80 werd voor het eerst gepresenteerd in maart 2022. In september 2022, precies een jaar geleden, werd de eerste uit de serie verkocht: Amels 8001.

De afbouw van het superjacht, met een zonnedek van 200 vierkante meter, wordt gedaan in Vlissingen. Damen Yachting laat vaker het casco bouwen op de werf van Damen in Galati en verricht de afbouw dan op de eigen werf.

