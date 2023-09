Nanda Boer uitgeroepen tot Havenmeester van het Jaar

Nanda Boer, havenmeester van Bergen op Zoom, is tijdens het jaarlijkse congres van de Vereniging van Havenmeesters in Nederland uitgeroepen tot Havenmeester van het Jaar 2023.

Het jaarlijkse congres van de Vereniging van Havenmeesters werd dit jaar gehouden in Den Helder en stond in het licht van de veiligheid op de Noordzee en het Maritiem Cluster in Den Helder. Op het congres werd de Havenmeester van het Jaar bekendgemaakt.

Boer werd geprezen voor haar zeer gedreven inzet in haar werk als havenmeester in Bergen op Zoom. De haven heeft de laatste jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt. Ook binnen de vereniging is Boer actief met positieve inbreng. Zij is lid van het bestuur en betrokken bij diverse projecten en initiatieven.

