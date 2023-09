Hagland Premier laatste van serie Hybrid Eco Traders

Tewaterlating

SaS Foxhol had 11 september de primeur om na de zomervakantie als eerste Groningse werf weer een schip te water te laten. Het betrof bouwnummer 738 (IMO 9964077), dat Hagland Premier werd gedoopt. Doopvrouwe was Verena van de Putte, echtgenote van Paal Aanensen, mede CEO en CFO van Hagland Shipping in Haugesund.