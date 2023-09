Europese modal shift komt niet van de grond

Doorbraak forceren

Er moet een Europees modal shift-kantoor komen om een doorbraak te forceren voor de binnenvaart. Meer vervoer over water is een van de speerpunten voor verduurzaming van Europa. Maar de gewenste modal shift blijft uit. Het wegvervoer blijft maar groeien. De Europese Binnenvaart Unie (EBU) en de Europese Schippers Organisatie (ESO) in Brussel willen een actieplan.