Vlaamse versterkte binnenvaartschepen nu echt welkom in Nederlandse havens

Versterkte Vlaamse binnenvaartschepen die buitenom naar Zeebrugge varen mogen vanaf nu ook Nederlandse havens aan de Westerschelde aandoen. Daarvoor is een Benelux-beschikking ondertekend.

Anders dan andere media melden gebeurt estuaire vaart, varen met versterkte binnenvaartschepen, al lang. De haven van Zeebrugge is voor grotere binnenvaartschepen namelijk niet toegankelijk via Schipdonkkanaal. Versterkte binnenvaartschepen kiezen er daarom voor om vanuit Antwerpen via de Westerschelde en de Noordzee naar Zeebrugge te varen.

Op die tocht over de Westerschelde mochten deze Belgische binnenvaartschepen Nederlandse havens niet aandoen. Dat mocht niet, want dan werd de reis gezien als internationale zeereis. Daar zitten bepaalde eisen en regels aan. Eind december vorig jaar werd er al een intentieverklaring ondertekent om daar een uitzondering voor te maken. Belgische binnenvaartschepen mochten daarvoor alleen in gevallen van nood een Nederlandse haven aandoen.

Benelux-beschikking

Die intentieverklaring is nu uitgewerkt in een Benelux-beschikking. Die beschikking is ondertekend door demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters en de Belgische minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne.

Van Quickenborne: ‘Na jaren onderhandelen hebben we met de Vlaamse en Nederlandse collega’s een oplossing uitgewerkt om estuaire vaart tussen België en Nederland mogelijk te maken. Dit is van cruciaal belang voor de ontsluiting van de haven Antwerpen-Brugge en meer bepaald vanuit Zeebrugge naar het hinterland.’ Ook Peeters ziet het akkoord als een boost voor de binnenvaartsector ‘die creëert unieke kansen voor de modal shift richting het water.’