Duitse reddingboot op eigen kracht naar Uruguay

Na de Hermann Helms en de Hannes Glogner begint ook een derde voormalige reddingskruiser Alfried Kriupp van de Duitse reddingsorganisatie (DGzRS) aan een ‘tweede leven’ in Zuid-Amerika. De Uruguayaanse marine gaat de reddingskruiser inzetten voor de eigen reddingsdienst, net als de twee voorgaande schepen die daar in 2018 al naartoe zijn gebracht.

Het 27,50 meter lange schip was van 1988 tot 2020 gestationeerd op Borkum. Daar is het na meer dan 30 jaar dienst vervangen door de 30 meter lange Hamburg met dochterschip St. Pauli.

Anders dan de Hannes Glogner en de Hermann Helms, die als deklast naar Zuid-Amerika werden gebracht, vaart de Alfried Krupp met dochterschip Glückauf er op eigen kracht heen. In 2020 vertraagde de coronapandemie de overtocht. Later vormden de enorm gestegen vrachtprijzen een struikelblok om het schip als lading mee te geven. Daarop werd binnen de DGzRS een bemanning samengesteld om de Atlantische overtocht te maken. Medio oktober zal het schip, na tussenstops in Frankrijk en Spanje, op de Canarische- en Kaapverdische eiland en in Brazilië in La Paloma in Uruguay aankomen.

