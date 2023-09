ASV wil weten of het nieuwe dienstboekje bevalt

Per 1 april wijzigde er veel op het gebied van schippersboekjes en de eisen voor de verschillende functies aan boord. De ASV wil nu – een aantal maanden later – in kaart brengen hoe schippers die nieuwe regels ervaren.

De oproep

‘Er is de laatste tijd veel commotie ontstaan omtrent de administratieve gevolgen bij functiewijzigingen en het terugkeren van uitgifte van het dienstboekje bij het SAB’, schrijft ASV. ‘Wij willen het probleem in kaart brengen en kenbaar maken, want tot nu toe lijkt de minister noch CCR ervan overtuigd te zijn dat het niet goed gaat. Daarom wil de ASV uw ervaringen horen, goed of slecht.’

‘Kunt u uw ervaringen en mening naar ons e-mailen? info@algemeeneschippersvereeniging.nl’