Vragen en antwoorden over de nieuwe regels voor Rijnvaartbemanningen

Scheepsbemanningen die op de Rijn varen krijgen sinds begin deze maand te maken met gewijzigde wet- en regelgeving. In navolging van de nieuwe kwalificatie-eisen vanuit de Europese Unie, wijzigde ook de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) het RSP, het zogenaamde Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn. Wat verandert er en waar moeten schippers op letten? We vragen het aan Loet de Hooge van de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB).

Wat is de belangrijkste wijziging vanaf 1 april 2023 voor de schippers?

‘Een schipper heeft nu een schippersboekje nodig, in plaats van het oude dienstboekje stuurman, om vaartijden aan te tonen. Dit is nodig voor het aanvragen van een vaartijdverklaring voor: een specifieke vergunning voor het varen op de Rijn of een uitbreiding hiervan, een EU kwalificatiecertificaat binnenvaart – Deskundige op het gebied van vloeibaar gas (LNG), een specifieke vergunning voor het varen met Grote Konvooien, en voor ADN type-C/G schepen.’

En wat verandert er voor de zij-instromer?

‘Voor zij-instromers verandert een aantal dingen in het nieuwe RSP, ofwel het reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn.

Voor het kwalificatiecertificaat matroos: een praktijkopleiding binnenvaart van ten minste negen maanden en tenminste 90 vaardagen binnen deze opleiding, of na afloop daarvan (aan te tonen door middel van het dienstboekje), aangevuld met:

5 jaar werkervaring vóór inschrijving van de opleiding;

of 500 vaardagen als dekbemanning op een zeeschip vóór inschrijving voor de opleiding;

of willekeurige beroepsopleiding van minimaal 3 jaar vóór de inschrijving van de opleiding.

Voor het kwalificatiecertificaat volmatroos: een binnenvaartopleiding van tenminste drie jaar.

Voor het kwalificatiecertificaat stuurman: minimaal 500 vaardagen als kapitein op een zeeschip, een diploma van een praktijkopleiding en een geldig marifooncertificaat.

Voor het kwalificatiecertificaat schipper: een binnenvaartopleiding van tenminste 1,5 jaar, aangevuld met:

minimaal 180 binnenvaart vaardagen gedurende de opleiding én minimaal 180 binnenvaart vaardagen na de opleiding (aan te tonen door middel van een vaartijdverklaringen van SAB) én;

vijf jaar werkervaring vóór de inschrijving voor het opleidingsprogramma of 500 dagen werkervaring op zeeschip vóór de inschrijving voor het opleidingsprogramma of beroepsopleiding van drie jaar vóór de inschrijving voor het opleidingsprogramma én;

geldig marifooncertificaat.’

Moet iedereen nu een nieuw dienstboekje aanvragen?

‘Oude boekjes, afgegeven voor 1 april 2023, zijn geldig tot 2032. In deze boekjes kunnen vaardagen normaal geschreven en afgestempeld worden. Echter, in deze boekjes kunnen geen functiewijzigingen worden doorgevoerd. Indien iemand een functiewijziging wenst, moet het nieuwe boekje worden aangeschaft en dient een medische verklaring binnenvaart te worden getoond, die niet ouder is dan drie maanden, omdat deze persoon voor de eerste keer een kwalificatiecertificaat ontvangt.’

De benodigde kennis voor het Rijnpatent wordt op bepaalde trajecten versoepeld. In de Rijnvaartakte staat dat men vanaf de Hochfeldse brug bij kilometer 775,3 pas een streckenkennis nodig heeft. De eerste strecke zou dan komen te vervallen. Klopt dit? En hoe komt deze versoepeling eruit te zien?

‘Daar hebben wij geen informatie over. Een strecke hoeft vanaf 1 april slechts drie keer op en neer gevaren te zijn, in plaats van acht keer.’

Met het nieuwe RSP is er altijd maar één functie op alle wateren voor individuen. Waarom deze wijziging?

‘Er is inderdaad geen verschil meer tussen een functie op nationale wateren en op de Rijn. Er is vanaf 1 april een kwalificatiecertificaat (deksman tot en met schipper) die geldig is op alle EU-wateren en CCR-wateren. Dit is een voordeel voor de bemanningsleden. In het verleden kon het zo zijn dat men twee verschillende functies had in het dienstboekje, bijvoorbeeld volmatroos nationaal en matroos op de Rijn.’

Verandert er nu iets voor niet-Nederlandse bemanningsleden op Nederlandse schepen?

‘Niets anders dan vroeger. Dienstboekjes die afgegeven zijn voor 1 april 2023, blijven gelden tot 2032. Als er een functiewijziging is, moet wel een nieuw boekje worden aangevraagd.’

Wat is de rol van de QR-code?

‘Deze is voor de controlerende instanties. Door het scannen van de code kunnen zij in de EU-portal de gegevens inzien.’

Wat als je je ADN C-patent wil verlengen?

‘Er zijn twee mogelijkheden:

Verlengingscursus volgen en examen doen bij het CBR (er is dan geen vaartijd nodig);

of in de laatste twee jaar aantonen van 180 vaardagen op een type C- of G-schip. Vanaf 1 september gebeurt dit met het (schippers-)dienstboekje.’

Hoe lang is een bemanningslid op een tanker in het ARA-gebied bezig met de vaardagen behalen?

‘Stilligdagen tellen niet mee. Laad- en losactiviteiten zijn wel inbegrepen.’

Hoeveel boekjes heeft een schipper nu nodig?

‘Geen, of slechts één boekje, zoals aangegeven bij de eerste vraag.’

Vroeger kreeg je een stempel als je als stuurman je vaardagen niet wilde laten tellen, als je geen kapitein wil worden. Nu mag dat niet meer. Waarom?

‘Deze aantekening is vervallen per 1 april. Echter is er geen jaarlijkse afstempelplicht meer. Men hoeft dus niet ieder jaar meer af te stempelen. Ook hoeft het boekje niet meer te worden ingevuld. Als men echter vaartijd wil registreren, dient dit in boekje te staan en mag niet ouder zijn dan 15 maanden op het moment van controle. De aantekening heeft dus geen meerwaarde meer en is geschrapt.’

Wat moet je nu doen om deksman te worden?

‘Deze persoon is minimaal 16 jaar en volgt geen binnenvaart-beroepsopleiding. Per 1 april 2023 moet er een basisopleiding veiligheid zijn afgerond bij een door het CBR-erkende opleider.’

Is een gezondheidskeuring nodig?

‘Een medische binnenvaartkeuring (niet ouder dan drie maanden op moment van aanvraag) is nodig bij:

Allereerste afgifte van een dienstboekje (zoals altijd het geval was);

of bij eerste afgifte van een kwalificatiecertificaat. Dit betekent dat bemanningsleden die reeds een oud dienstboekje in bezit hebben met een functie, een medische keuring nodig hebben bij het overstappen naar het nieuwe dienstboekje.

Een praktisch voorbeeld: een bemanningslid heeft in 2021 een dienstboekje gekregen met de functie deksman. Als deze persoon de functie matroos wil krijgen, moet er een nieuw boekje worden aangeschaft. Dit is het moment dat de persoon de eerste keer zijn kwalificatiecertificaat (matroos) ontvangt. In dit geval moet er een medische binnenvaartkeuring worden overlegd. Als het oude boekje vol zou zijn, en er moet een nieuw boekje worden aangeschaft zonder functiewijziging, dan betekent dit dat er een eerste kwalificatiecertificaat (deksman) wordt afgegeven. Er moet dus een medische binnenvaartkeuring worden overlegd.

Vanaf het 60e levensjaar moet deze keuring elke vijf jaar (60-65-70) gebeuren, en vanaf 70 elke twee jaar (70-72-74).’

Welke kosten moet je maken voor de medische keuring en veiligheidstraining?

‘Een medische verklaring kost tussen de 70 en 120 euro. Over de kosten voor een veiligheidstraining heeft de SAB geen informatie.’

Bemanningssterkte

Er kwamen vanuit lezers veel vragen binnen over de bemanningssterkte. De SAB liet weten hier geen informatie over te hebben.

Lees ook: