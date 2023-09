Lokaal bouwen bij scheepswerf Ferus Smit terug van nooit weggeweest

ContinuĂŻteitszorgen

De Groningse scheepswerf werd in 1910 opgericht als scheepswerf J. Smit & zn. Nu staat de vierde generatie aan het hoofd van een veelzijdige scheepsbouwgroep, die zich richt op zeescheepsnieuwbouw in een range van 80 tot 180 meter. Zowel droge-ladingschepen als tankers. Vandaag ben ik in Westerbroek voor een gesprek met senior naval architect Rick Brinkman, die alle ontwerpen levert voor de Ferus Smit-werven in Westerbroek en Leer (Duitsland).