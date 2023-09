Sophie Ringoot: ‘Complimenten aan Rijkswaterstaat en ILT voor afhandeling brand’

De brand in de machinekamer van tanker Poseidon is Sophie Ringoot niet in koude kleren gaan zitten. De Vlaamse staat aan het roer van het gelijknamige Antwerpse rederij. Bijna een etmaal later blikt Ringoot kort terug op de brand. ‘Met de kapitein gaat het goed. De procedures zijn goed gevolgd. De lading is geen moment in gevaar geweest.’

De kapitein liep lichte brandwonden op aan zijn hand. ‘Hij is voor routinecontrole naar het ziekenhuis gebracht’, vertelt Ringoot. ‘Later was hij al weer aan boord van het schip’, zegt Ringoot.

Het schip ligt sinds dinsdagavond in de Vluchthaven van Bergambacht. ‘Experts zijn nu aan boord om de oorzaak te onderzoeken. We hebben nog geen idee waarom de brand is ontstaan.’

De tanker, geladen met benzine, wordt versleept naar Rotterdam. Daar wordt de lading overgeslagen naar een andere schip, zo zegt Ringoot. ‘Onze complimenten voor Rijkswaterstaat en ILT en de hulpdiensten. Er is heel goed meegedacht en meegewerkt met ons. En dat mag ook wel eens gezegd worden.’ Als het schip leeg is, wordt het gerepareerd.

De tankers van Ringoot worden sinds juli 2023 bevracht door het Vlaamse Naval Inland Navigation. Pas als duidelijk is wat de oorzaak is, kan het schip weer in de vaart komen.

Consternatie

De brand in de tanker vol met benzine zorgde voor consternatie in Bergambacht. Omwonenden werden gealarmeerd. De brand ontstond rond 18:20 uur in de machinekamer in de 109,85 meter lange Poseidon. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Het schip vervoerde benzine. Maar volgens de woordvoerder is er geen gevaar geweest voor de lading.

Het lukte de brand onder controle te krijgen mede door de inzet van een andere Belgische binnenvaarttanker, de Alexia. Die kwam langszij om het stuurloze schip op haar plek te houden. Aan de andere kant kwamen de patrouilleboot van de Rijkswaterstaat en de blusboot van Dordrecht langszij om te blussen.

Omdat de brand ontstond in de buurt van de veerpont naar Bergambacht besloot de brandweer ook vanaf de veerpont de brand te bestrijden. Een brandweerwagen werd op de veerpont gereden en vervolgens vastgemaakt aan de zijkant van de tanker, waardoor de brandweer het schip gemakkelijk kon bereiken.