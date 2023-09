Alexia koelt brandende binnenvaarttanker tot hulpdiensten aankomen

Schipper Edmond van den Abbeele en zijn stuurman Istrate George waren in de afvaart op de Lek toen de RWS 85 om assistentie vroeg. Het lukte de patrouilleboot niet een binnenvaarttanker met brand in de machinekamer op haar plek te houden. Van den Abbeele twijfelde geen moment en bracht zijn Alexia langszij.

De Alexia was afkomstig vanuit Amsterdam en voer over de Lek toen het dinsdagavond ter hoogte van Bergambacht bericht kreeg over de marifoon. ‘Of we assistentie konden verlenen om een schip in de opvaart op haar plaats te houden’, vertelt de schipper een dag later.

Zijn tanker van 85 meter positioneert hij tussen de binnenvaarttanker met brand aan boord, de Poseidon van de Belgische rederij Ringoot, en de wal. Zo houden ze het schip in positie. Op die manier kunnen de mensen van Rijkswaterstaat aan boord om de schipper van de Poseidon van boord te halen en over te brengen naar een ambulance. De schipper heeft rook ingeademd en brandwonden, hij wordt naar het ziekenhuis gebracht.

Koelen het dek

Niet alleen houden Van den Abeele en George zo het schip in nood in positie, maar ze koelen ook het dek. ‘Ik heb mijn waterkanonnen aan boord ingezet.’ Spannend vond de Belgische schipper dat niet. ‘Bij mijzelf dacht ik: “wij koelen het schip, dat maakt het veilig”.’

Na enige tijd koelen arriveren een blusboot en een veerpont met aan boord een brandweerwagen. De brandweer begint te blussen terwijl Van den Abbeele het schip nog steeds in positie houdt. Dat heeft nog wel wat voeten in aarde. ‘We hebben eerst ons anker uitgegooid, maar er was een flinke stroming. Daarna heb ik mijn spudpalen laten zakken, dat werkte wel.’

Nadat de brandweer de brand onder controle krijgt kan de Poseidon door een duwboot naar de vluchthaven van Bergambacht worden gebracht. Voor de Alexia zit het er op. Al met al duurt het zo’n 1,5 uur. Schipper en stuurman vervolgen hun weg, alsof er niets gebeurd is.