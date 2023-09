Opvangschip terug in Mook na problemen stuw Grave

laagwater

Het opvangschip voor Oekraïners dat vrijdag hals over kop weg moest uit Mook vanwege problemen met de stuw in Grave, ligt sinds maandagmiddag weer aangemeerd in het Noord-Limburgse dorpje onder de rook van Nijmegen. De gemeente Mook en Middelaar maakte maandag bekend dat vanaf woensdag Oekraïners kunnen worden opgevangen op het schip. In totaal is er ruimte voor honderd vluchtelingen uit Oekraïne.