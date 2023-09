Verschoven keerschot verhindert herstelwerkzaamheden bij stuw Grave

De werkzaamheden vonden vanochtend plaats aan juk 7. Een van de poten van het keerschot zat vast aan juk 8. ‘Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is er helaas iets verkeerd gegaan en is juk 8 per abuis omhoog getrokken. Het keerschot is vervolgens verschoven en in het ontstane gat in de stuw ter plaatse van juk 8 gezogen’, schrijft Rijkswaterstaat in een net geopende nieuwsfeed over de status van stuw Grave.

Rijkswaterstaat en de aannemer werken aan een oplossing om het keerschot te verwijderen en hopen vervolgens de jukken 7 en 8 te kunnen strijken. Daarmee is de stuw dan weer in bedrijf en loopt er geen water meer uit het stuwpand.

Om te voorkomen dat de Maas leegstroomt is de sluis bij Sambeek gestremd. Daardoor zakt wel het peil tussen Sambeek en Grave flink, schippers wordt geadviseerd naar grindgaten te varen. De sluis bij Heumen is ook gestremd, om te voorkomen dat het Maas-Waalkanaal leegloopt.

Diverse sluizen gestremd

Als gevolg daarvan is sluis Weurt gestremd. Want bij het schutten van de sluis gaat water van het kanaal naar de Waal. Omdat er geen water vanuit de Maas bijkomt – door de stremming van Heumen – zou het Maas-Waalkanaal leeglopen bij teveel schuttingen. Rijkswaterstaat zet morgenmiddag pompen neer, om water terug het kanaal in te pompen vanuit de Waal, dan wordt de stremming waarschijnlijk opgeheven.