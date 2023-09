Ook sluis Weurt gestremd door problemen in Grave

Sluis Weurt is gestremd voor de scheepvaart, als gevolg van de problemen in Grave. Bij schutting van Weurt stroomt water weg van het Maas-Waalkanaal naar de Waal, vanwege de stremming van Heumen wordt het kanaal niet aangevuld vanuit de Maas. De stremming duurt in ieder geval tot morgenmiddag.

Er liggen momenteel acht schepen te wachten voor Weurt die de Waal op willen, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. ‘We kunnen ze niet allemaal schutten, dan verliezen we simpelweg te veel water.’ Daarom is gekozen geen schepen te schutten. Bij elke schutting van Weurt verliest het Maas-Waalkanaal water. Normaal gesproken komt er vanuit de Maas weer water bij.

Dat gebeurt nu niet, want de sluis bij Heumen is gestremd. Die stremming is het gevolg van de geklapte juk bij Grave. Daardoor stroomt dit deel van de Maas leeg. Om dit probleem te beperken is de sluis bij Sambeek op de Maas gestremd. Ook Heumen werd direct gestremd, om te voorkomen dat water uit het Maas-Waalkanaal weg zou lopen naar de Maas.

Pompen plaatsen

Schippers op het Maas-Waalkanaal moeten in ieder geval tot morgenmiddag wachten. ‘We zijn nu pompen aan het regelen zodat we na een schutting van Weurt water kunnen terugpompen vanuit de Waal naar het kanaal’, laat de woordvoerder weten.

‘Wij proberen het voor de schippers te regelen’, liet regiocoördinator Nico Evens van Koninklijke Binnenvaart Nederland eerder weten aan Schuttevaer. Buiten de acht schippers die opgesloten zitten in het Maas-Waalkanaal spreekt Evens ook nog van 10 tot 15 schepen die liggen te wachten voor Grave of voor Sambeek.