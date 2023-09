Goederenvervoer zorgt voor sterke economische groei in Nederland

De Nederlandse economie doet het ten opzichte van andere landen in de eurozone erg goed dankzij de groei van goederenuitvoer. Dit blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Wederuitvoer motor achter stijging Nederlandse export’ dat 29 augustus is gepubliceerd. Vooral de uitvoer van machines, elektronica en goederen als textiel nam toe. Ook de uitvoer van chemicaliën en halffabricaten is gestegen.

Het geheim van de Nederlandse export ligt volgens de onderzoekers van het CPB in wederuitvoer. Hierbij worden goederen ingevoerd en, na een bewerking, weer geëxporteerd. Hoewel wederuitvoer minder rendabel is dan uitvoer van eigen productie, heeft de goederenuitvoer in 2021 toch 4% bijgedragen aan de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

De wederuitvoer steeg met respectievelijk 15% en 4% in 2021 en 2022. Deze trend is zichtbaar in alle productgroepen en blijkt de motor achter de sterke exportgroei. In 2022 is die zelfs volledig te danken aan groei van wederuitvoer.

Coronapandemie

Binnen Europa is Nederland kampioen wederuitvoer. Sinds 1995 is het aandeel van deze activiteit in de totale export gestaag toegenomen, van 35% naar 55%. Tijdens de coronapandemie, toen mensen massaal via internet nieuwe producten aanschaften, bereikte de wereldhandel een hoogtepunt. Omdat deze producten vaak via de haven van Rotterdam gingen, profiteerde Nederland als transportland hiervan.

De Nederlandse goederenuitvoer groeide aanzienlijk, ondanks de economische stagnatie in Duitsland, traditioneel een belangrijke exportmarkt voor ons land. De economische groei bleef in Duitsland onder meer achter, omdat de productie van de auto-industrie terugliep. Toch bleef de Nederlandse export naar Duitsland sterk. Een verklaring hiervoor is, dat de verbondenheid van de Duitse auto-industrie met Nederlandse bedrijfstakken beperkt is. Nederland is de laatste 40 jaar ook steeds minder afhankelijk geworden van de Duitse afzetmarkt, door meer te handelen met andere Europese landen en Azië.

