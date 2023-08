Grootste monumentale binnenvaartsluiscomplex Prinses Beatrixsluis open voor publiek

De Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein houdt voor het eerst sinds de opening van de derde kolk en de renovatie van de beide andere sluiskolken open dag. Op zaterdag 9 september tijdens Open Monumentendag is publiek welkom.

De Prinses Beatrixsluis is in 1938 geopend en is het grootste monumentale binnenvaartsluiscomplex van Nederland. Door de jaren heen zijn de schepen steeds groter geworden en tussen 2016 en 2019 is het sluiscomplex uitgebreid met een derde kolk. Na de ingebruikname hiervan zijn de twee oude kolken gerenoveerd. Bovenin de heftorens is daarbij de nog grotendeels originele aandrijflijn van alle vier de hefdeuren vervangen.

Een deel van het complex is tijdens Open Monumentendag vrij toegankelijk, de heftoren en bedienruimte zijn alleen via een rondleiding te bezoeken. Direct ten noorden van de sluis ligt aan het Sluispad een patrouilleschip van Rijkswaterstaat waar bezoekers welkom zijn aan boord.

Rondleiding

De sluis is het meest uitgebreid via de rondleiding te bekijken. De rondleiding gaat naar de bedienruimte en een van de heftorens en duurt ongeveer een uur. Voor de rondleiding is de minimumleeftijd acht jaar en geldt omwille van de veiligheid: één kind per volwassene. Deelnemers moeten trappen lopen, er zijn geen liften. Aanmelden is voor de rondleiding verplicht. Dit kan niet vooraf, maar alleen op het terrein bij een inschrijfbalie. Het kan, zeker in de middag, erg druk worden. ‘Dus kom bijtijds en houd rekening met een wachttijd’, aldus Rijkswaterstaat.