Open Monumentendag: in iedere provincie maritiem erfgoed bezoeken

Steeds meer historische schepen, havens, maritieme verenigingen en nautische gebouwen doen mee aan Open Monumentendag . In het weekend van 9 en 10 september openen veel locaties hun deuren, Schuttevaer tipt per provincie een interessant maritiem adres. Alle locaties zijn gratis te bezoeken.

Provincie Overijssel

Speciaal voor de landelijke opening van Open Monumentendag start met trompetgeschal vanaf de kade bij Café ’t Beugeltje in Zwolle op vrijdagavond 8 september een lichtjesparade van historische opduwers. De sleepboten zijn onderdeel van de Monumententour tijdens het openingsprogramma op vrijdagavond van 21:00 tot 23:00 uur.

Wanneer: donderdag 8 september

Krabbestraat 63, Zwolle

Meer info: https://www.openmonumentendag.nl/monument/3-sleepboten-shantikantoor/

Provincie Noord-Holland

Aan de Beemsterburgwal in Purmerend zullen tijdens de Open Monumentendagen een vijftal historische schepen aangemeerd liggen, een klipperaak, een paviljoenschuit, een luxe motor, een Groninger tjalk en een skûtsje.

Het oudste schip komt uit 1896 en er is ook een schouw aanwezig. Dit kleine schip is bijzonder omdat het origineel hiervan ooit gebouwd is in Purmerend en dit de enige replica is.

Beemsterburgwal 13, Purmerend

Meer info: https://www.openmonumentendag.nl/monument/historische-schepen-en-muziek-aan-de-beemsterburgwal/

Provincie Utrecht

De Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal is het grootste, monumentale binnenvaartsluiscomplex van Nederland. De 3 sluiskolken vormen de scheepvaartverbinding tussen de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Op Open Monumentendag worden rondleidingen gegeven door Rijkswaterstaat. De inschrijving is ter plaatse. Het kan druk worden, dus kom op tijd.

Zaterdag 9 september 10.00-17.00

Meer info: https://www.facebook.com/PrinsesBeatrixsluis

Provincie Gelderland

40 jaar Botterdagen & Open Monumentendag

In Elburg combineren ze Monumentendag met de botterdagen. Het gehele weekend zijn activiteiten in de haven. Met de vlootschouw op donderdagavond 7 september, de bedrijvenwedstrijd op vrijdag 8 september en volop aandacht voor monumenten op zaterdag 9 september.

Zo is de Botterwerf en het Botter Museum gratis toegankelijk. Naast de vaste tentoonstelling in het museum is er een expositie van plaatselijke kunstenaars rondom het thema Hanze & Haring.



Meer info: Botterdagenelburg.nl

Provincie Drenthe

Luxemotor Freonskip is gebouwd bij Scheepswerf Zwolsman in IJlst. Het is een varend monument, haar thuishaven is aan de Heerengracht te Meppel. De roef is nog steeds zoals het was toen ze in 1914 werd gebouwd.

Open op zaterdag 9 september 10:30 – 16:30

Heerengracht 20a, Meppel

Meer info: https://www.openmonumentendag.nl/monument/motorschip-freonskip/

Provincie Groningen

Motorschip Nomadisch werd gebouwd in 1928 als vrachtschip. Het schip vervoerde vracht over de Nederlandse binnenwateren, Waddenzee en Eems-Dollart. De Nomadisch is te bezichtigen op Open Monumentendag.

Zaterdag 9 september 11:00 – 16:00

Noorderstraat 308, Sappemeer

Meer info over het schip: https://www.scheepspost.info/de-geschiedenis-van-de-luxemotor-nomadisch/

Provincie Flevoland

De historische botterschuur aan de Westhavenkade op Urk is mei 2013 heropend. De schuur is volledig gerenoveerd in de stijl van begin 1900 en daarmee terug in oude glorie.

De botterschuur blijft in eerste instantie werkschuur, de plek waar en waar vanuit gewerkt kan worden aan botters en andere oude scheepstypes. Daarnaast gaat de stichting, in samenwerking met andere stichtingen en groepen educatieve en interactieve programma’s ontwikkelen over ambachten, zeemanschap en visserijtechnieken. De boven etage is ingericht als documentatie centrum, workshop- en tentoonstellingsruimte.

De gerestaureerde schuur draagt bij aan het historisch aanzicht van de haven.

Zaterdag 9 september 10.00 – 16.00

Wijk 1 21, Urk

Provincie Friesland

De rondvaartboot ‘De Oliekoek’ vaart elektrische en vaart met maximaal 12 personen een rondte door de stadsgrachten. De boot is niet historisch, maar onderweg vertellen schipper en gids over de historische grachten van Elfstedenstad Bolsward en aanliggende panden. De tocht duurt ongeveer 45 minuten, reserveren is niet nodig.

Elk heel uur vaart de boot vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur.

p/a Stadhuis Bolsward/ Cultuur Historisch

Opstap naast Centrum De Tiid.

13.00 uur – 14.00 uur – 15.00 uur – 16.00 uur

Provincie Limburg

In het industrieel rijksmonument u ECI-waterkrachtcentrale uit 1920 is tegenwoordig een moderne waterkrachtcentrale geïnstalleerd.

Op zaterdag kunnen bezoekers kijken naar een diapresentatie over de restauratie van de centrale en de aanleg van de vistrap, een collectie oude meters en meetinstrumenten. VVV-gidsen zijn aanwezig om uitleg te geven.

Zaterdag 9 september 12:00 – 16:00

ECI 4A, Roermond

Meer info: https://www.hartvanlimburg.nl/nl/locatie/eci-waterkrachtcentrale

Provincie Noord-Brabant

Het Peilhuisje in vestingstad Willemstad is in 1871 gebouwd. Willemstad ligt waar Volkerak en Hollandsch Diep elkaar ontmoeten. De functie van het gebouw was het registreren van de eb- en vloedstanden.

Rijkswaterstaat mat vroeger op 75 verschillende plaatsen langs de kust de eb- en vloedstanden. Het registreren van het waterpeil gebeurde met een peilschrijver.Na de afsluiting van het Volkerak van het Hollands Diep in 1969 verdween het getij en daarmee verviel ook de functie van het Peilhuisje.

zaterdag 9 september 11:00 – 17:30

zondag 10 september 11:00 – 17:00

Benedenkade 2, Willemstad

Meer info: https://www.openmonumentendag.nl/monument/peilhuisje/

Provincie Zuid-Holland

Tijdens Open Monumentendag kunnen bezoekers de historische erfgoed schepen bezoeken dankzij Stichting Erfgoedhavens Rotterdam met een hop on-hop off boot. Verder is er een clinic in smeden, een vintage- en nautische markt en kunnen bezoekers op de foto in scheeps- en werkuitrusting. Voor kinderen is een speurtocht uitgezet.

Met de historische sleepboot ‘Oude Waal III’ worden vaartochten georganiseerd, inschrijven voor al deze activiteiten kan op de dag zelf bij de informatiekraam.

Stichting Erfgoedhavens Rotterdam

Zaterdag 9 september

Van 11 tot 18 uur

Koningsdam 1, Rotterdam

Binnenvaartschip De Wilhelmina

Stichting Katwijker Motor is in 2007 opgericht om de herinnering aan de Katwijkse binnenvaart levend te houden. Bezoekers kunnen een stuk meevaren met hun historisch schip ‘Wilhelmina’ in Katwijk.

Om het vaartuig weer terug te brengen in de originele staat van 1915 wordt door een enthousiaste groep vrijwilligers nog wekelijks veel werk verzet en zijn ook nog steeds middelen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Het streven is om met de ‘Wilhelmina’ een verlengstuk te zijn van het Katwijks Museum, wellicht met in de toekomst nog een oude Katwijkse vleetlogger of een kotter die aan de vloot kunnen worden toegevoegd.

Open op zaterdag 9 september 10:00 – 17:00

Prins Hendrikkade 155, Katwijk

Aanlegplekken:

Prins Hendrikkade ligplaats t.h.v. Hans v d Hoevestraat.

Katwijk a/d Rijn opstapplaats aan de Oude Rijn Ten Westen Scouting. Rijnsburgse Vliet Noordzijde monding Oude Rijn.

Valkenburg t.h.v. Oude Gemeentehuis.

Meer info: https://www.openmonumentendag.nl/monument/binnenvaartschip-de-wilhelmina/

Skûtsje Nooit Volmaakt

De 113-jarige Skûtsje Nooit Volmaakt wordt verhuurd voor dagtochten, maar begon ooit als zeilend vrachtschip. Ze ligt zaterdag 9 september aangemeerd nabij de monumentale sluis in Roelofarendsveen. Gedurende de gehele dag zal schipper Rob aanwezig zijn om het verhaal van het schip te vertellen.

Zaterdag 9 september 10:00 – 16:00

Noordkade 3, Roelofarendsveen

Meer info: https://www.skutsjenooitvolmaakt.nl/

Groninger tjalk De Vertrouwen

De Vertrouwen is een Groninger ijzeren tjalk, gebouwd in 1913 bij scheepswerf Bijholt te Foxholsterbosch (Groningen).Het schip is oorspronkelijk gebouwd als Johanna Alina voor Willem Ramaker te Bedum voor de algemene binnenlandse vrachtvaart, waaronder bieten, aardappelen, zand, grind, kunstmest, mest en kolen. Dhr. Elzinga uit Haastrecht is nu de eigenaar van deze motor tjalk nog in de originele staat, zonder stuurhut, met originele roef en originele luikenkap.

Zaterdag 9 september 10.00-16.00

Zondag 10 sepmber 10.00-16.00

Veerlaan 1, Haastrecht, vlakbij de Haastrechtse Tolbrug

Provincie Zeeland

Het kantoorgebouw van Het kantoorgebouw Damen Schelde Naval Shipbuilding BV (Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’) zet de deuren open. Dit gebouw is enkel tijdens de rondleidingen te bezichtigen.

Zaterdag 9 september 13:30 – 15:30

De Willem Ruysstraat 99, Vlissingen

Meer informatie: https://www.openmonumentendag.nl/monument/adventskerk-west-souburg/

