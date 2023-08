Boskalis klaar met schoonmaken olietanker FSO Safer

Boskalis is klaar met zijn klus op het verouderde olie-opslagschip FSO Safer, dat voor de kust van Jemen een natuurramp dreigde te veroorzaken. Dochterbedrijf Smit Salvage van de maritiem dienstverlener pompte onlangs alle olie uit de voormalige tanker en is nu ook klaar met het schoonspoelen van de tanks, meldt Boskalis.

Alle olie uit de FSO Safer is nu opgeslagen in het schip Yemen (voorheen Nautica) dat voor anker ligt in de Rode Zee. De medewerkers van Boskalis’ bergingsbedrijf Smit Salvage zijn met het hulpschip Ndeavor onderweg naar Djibouti. Het is de bedoeling dat de FSO Safer naar een sloopwerf gaat.

De FSO Safer ligt op zo’n 50 kilometer van de haven van Hodeidah in de Rode Zee en diende sinds de jaren tachtig als opslag van olie uit Jemen. Maar na het uitbreken van de burgeroorlog in dat land viel het onderhoud aan het bijna vijftigjarige schip stil.

Daardoor dreigde het schip te gaan lekken, wat volgens de Verenigde Naties een ‘ecologische en humanitaire catastrofe’ zou veroorzaken. VN-topman António Guterres waarschuwde dat dan vier keer zoveel olie kan vrijkomen als bij de grote ramp met de Exxon Valdez, die in 1989 ruim 41 miljoen vaten lekte na een aanvaring met een rif.