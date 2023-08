Gevaar FSO Safer is geweken

De bergers van Boskalis/Smit Salvage hebben alle ruwe olie uit de opslagtanker FSO Safer overgepompt naar de tanker Yemen. Daarmee is het grootste gevaar voor een olieramp in de Rode Zee geweken. Dat meldt Boskalis.

Het overpompen van de lading begon 25 juli nadat twee dagen eerder de supertanker Yemen langszij de FSO Safer was afgemeerd. De Verenigde Naties hadden de dubbelwandige VLCC Yemen (voorheen Nautica) speciaal voor dit doel aangekocht. In een periode van ruim twee weken werd de lading van 1,1 miljoen vaten olie uit de verwaarloosde FSO overgepompt naar de tanks van de Yemen.

Berdowski

CEO Peter Berdowski van Boskalis is verheugd dat de missie geslaagd is. ‘Met deze bergingsoperatie hebben we opnieuw een potentiële milieuramp van ongekende proporties afgewend. Dankzij de inzet van het Nederlandse ministerie van buitenlandse handel en twee jaar voorbereiding door Boskalis konden we deze complexe operatie in opdracht van de Verenigde Naties succesvol uitvoeren.’

De operatie wordt nu afgerond met het schoonmaken van de tanks van de FSO Safer, een klus die ongeveer een week gaat duren. Daarna wordt de opslagtanker onder de verantwoordelijkheid van de VN afgevoerd naar een goedgekeurde sloopwerf. De FSO was in slechte staat geraakt nadat het schip sinds 2015 niet meer onderhouden was vanwege het conflict in Jemen.

