Damen Maaskant rondt ombouw boomkorkotter HD-23 tot superjacht na 18 jaar af

Het heeft uitzonderlijk lang geduurd, 18 jaar om precies te zijn, maar nu is de voormalige boomkorkotter HD-23 Vertrouwen dan eindelijk een superjacht. De HD-23 kwam in juli 1988 in de vaart en was destijds een van de grootste boomkorkotters. Maar de exploitatiekosten waren te hoog en in 2005 werd de HD-23 uit de vaart genomen.

De HD-23 (45,68 x 9 meter x 5,10 meter, 571 gt) is gebouwd bij Maaskant Shipyards in Stellendam, het huidige Damen Maaskant, voor Rederij Gebr. Bakker uit Den Helder. Het casco is van Poolse makelij. De hoofdmotor was een Deutz MWM van 4400 pk, afgesteld op 3835 pk. Het schip had een bulbsteven met een waterverplaatsing van circa acht kubieke meter, die de kotter, naast een goed zeegedrag, een enorme snelheid gaf. Tijdens de proefvaart in juli 1988 werd een snelheid gemeten van maar liefst 16,1 mijl.

Maar de kotter kwam in 2005 in een saneringsronde terecht en werd uit de vaart genomen, samen met nog 29 kotters. Een groot aantal werd gesloopt, maar de inmiddels ex HD-23 niet. Er diende zich een koper aan, Erik Vonk, een Nederlander uit de Verenigde Staten. Vonk wilde er een motorjacht van maken. Daarvoor werd Maaskant Shipyards in de arm genomen en de kotter werd naar Stellendam gehaald. Daar zou ze vervolgens 18 jaar blijven liggen. Er werd met tussenpozen wel aan het schip gewerkt, door Maaskant zelf en door diverse onderaannemers. Zo werd drie jaar geleden in het dok van Maaskant de bulbsteven verwijderd.

Stroomversnelling

Het afgelopen jaar kwam het werk in een stroomversnelling. De voormalige viskotter heeft een ware metamorfose ondergaan, hoewel het nog diverse visserijkenmerken heeft. Zo is het stuurhuis vrijwel intakt gebleven en ook de portaalmast, kenmerkend voor een vissersschip, is er nog. Maar daar blijft het bij. Het luxe interieur is ontworpen door Vripack Design uit Sneek. Er is accommodatie voor 10 passagiers en 9 bemanningsleden. Het is bovendien een hybride aangedreven jacht geworden. De Deutz MWM is vervangen, omdat hij niet meer voldeed aan de emissienormen. Het Scintilla Maris gedoopte superjacht is nu uitgerust met een 2000 pk sterke elektromotor van de Italiaanse fabrikant Marelli, goed voor een snelheid van 12 knopen. De proefvaarten op het Haringvliet hebben intussen plaatsgehad.

Bikini

Binnenkort zal de Scintilla Maris voorgoed uit Stellendam vertrekken. Onder de vlag van de Marshall-eilanden zal ze vooral in het Caribisch gebied gaan varen. Op de spiegel van het schip staat, behalve de naam Scintilla Maris, ook de thuishaven Bikini, een onbewoond atol in de Grote Oceaan dat deel uitmaakt van de Marshall-eilanden. Het is vooral bekend door het testen van kernwapens door de Verenigde Staten tussen 1946 en 1958. Momenteel behoort het tot de vijf meest populaire vlagstaten voor superjachten.

