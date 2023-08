Cruiseschip op drift ramt tanker Castillo de Arteaga

Harde wind

Een losgeslagen cruiseschip met duizenden Britse toeristen aan boord is zondag voor het Spaanse Palma de Mallorca tegen een olietanker aan gebotst, melden verschillende Britse media. Aan boord van het cruiseschip vielen enkele lichtgewonden, over de toestand bij de tanker is weinig bekend. Op videobeelden is goed te zien hoe de touwen van het cruiseschip losbreken.