Vliegtuigpassagier spot grote opstopping voor het Panamakanaal

Volgens persbureau Bloomberg is de gemiddelde wachttijd inmiddels vier dagen. Eerder deze zomer was dat nog amper twee dagen. Er zijn zelfs schepen die 20 dagen vertraging oplopen door de lage waterstanden.

Wie een blik werpt op MarineTraffic ziet ook dat er aan beide kanten van het Midden-Amerikaanse kanaal tientallen schepen liggen te wachten.

The #Panama Canal has turned into a huge maritime traffic jam, with more than 200 ships stranded on both sides of the waterway due to severe drought pic.twitter.com/AjQB9ILbXz

