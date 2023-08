Minder schepen door Panamakanaal als gevolg van droogte

Schepen die door het Panamakanaal varen, krijgen te maken met lange wachtrijen en vertragingen als gevolg van een langdurige droogte die het Midden-Amerikaanse land teistert. Daardoor kunnen er minder schepen varen door het kanaal dat een van ’s werelds belangrijkste handelsroutes is, schrijft de Britse krant The Guardian maandag.

Door de droogte is er minder water beschikbaar om schepen door de sluizen te laten varen. Hierdoor is een rij ontstaan van schepen die op hun beurt wachten. Het kanaal is favoriet bij veel scheepvaartmaatschappijen omdat het kosten reduceert en reistijden verkort, schrijft de krant.

De autoriteit ACP, die het kanaal beheert, heeft gezegd dat zij voor ‘ongekende uitdagingen staat’ en dat de ernst van de droogte ‘historisch zonder vergelijking’ is, zelfs vergeleken met de droogte van vier jaar geleden.

Maximale diepgang

Eind juli bracht ACP het aantal schepen dat per dag door het kanaal vaart terug van 36 tot 32 en beperkte de kanaalautoriteit ook de toegestane maximale diepgang van de vaartuigen. Dat leidde tot een opstopping van schepen die op hun beurt wachten.

Volgens maritieme websites lagen er maandag 140 schepen bij het kanaal. Gewoonlijk zijn dat er in deze periode ongeveer 90, schrijft The Guardian. De maatregelen blijven tot 21 augustus van kracht.

