Verwarring over aantal elektrische auto’s op Fremantle Highway

Eerst waren het 25 elektrische auto’s, daarna gaven de autofabrikanten schoorvoetend toe dat er zo’n 500 elektrische voertuigen aan boord van de uitgebrande Fremantle Highway stonden. Intussen is het ruim twee weken geleden dat brand uitbrak op de car carrier die toen bij Ameland voer, maar nog steeds is volstrekt onduidelijk hoeveel batterij-auto’s er echt aan boord staan, zo valt op te maken uit de opmerkingen van Boskalis-topman Berdowski.

Het nationale persbureau ANP tekende uit zijn mond op dat op de lagere dekken zo’n 1000 auto’s stonden die niet zijn aangetast door het vuur. De helft daarvan was elektrisch aangedreven, zo schreef het ANP op basis van het vraaggesprek met Berdowski.

Die opmerking kreeg weinig tot geen aandacht, maar de goede rekenaars fronsten hun wenkbrauwen. De helft van 1000 is immers toch 500… Dat zou betekenen dat geen elektrische auto’s op de uitgebrande dekken zouden staan. Daarmee zou de aanname dat brand is ontstaan door een ontvlammende batterij van een elektrische Mercedes of Audi (of elk willekeurig ander merk) de prullenbak in kunnen.

Ook plugin-hybrides

Navraag bij Boskalis leert dat het ANP Berdowski accuraat citeerde. Alleen, wat is nu eigenlijk de definitie van een elektrische auto? Gaat dat alleen om volledige elektrische auto’s, zoals de Volkswagen ID4, of tellen de plugin-hybrides, zoals de Mercedes E-klasse limousines ook mee? Deze laatste auto heeft ook een heel fors batterijpakket. Maandag doken beelden op van een uitgebrande Porsche Cayenne. In de hybride versie daarvan zit een batterijpakket van ruim 25 kWh.

Uit bergingskringen komt naar voren dat aan boord van de Fremantle Highway ook tal van plugin-hybrides stonden. Ook deze auto’s hebben een volledig elektrische aandrijflijn en kunnen in brand vliegen. Uit eerdere onderzoeken komt naar voren dat hybrides zelfs vaker in brand vliegen dan volledig elektrische auto’s.

Eerste foto's verkoolde auto's aan boord uitgebrande Fremantle Highway https://t.co/bW8NUJTyGg — rene.quist@promedia.nl (@renequistprome1) August 15, 2023

En daarmee is het raadsel over het aantal elektrische auto’s ten dele opgelost. Er staan dus zo’n 500 volledig elektrische auto’s op Fremantle Highway, maar hoeveel plugin-hybrides er aan boord waren? Dat blijft de grote vraag.

Waar ontstond de vuurzee?

Bergers doen nooit onderzoek naar de oorzaak van een brand. Wel is duidelijk dat bij deze brand de volledige auto-industrie, scheepvaartsector en veiligheidsindustrie diepgaand onderzoek gaan doen naar deze brand. Anders dan bij de gezonken Felicity Ace, kan nu aan boord worden geanalyseerd hoe de vuurzee ontstond.

Direct na het uitbreken van de brand, werd gemeld dat het vuur was ontstaan in een elektrische auto. Het onderzoek zou tenminste drie zaken moeten uitwijzen: is de brand ontstaan in een batterij? Was het een volledige elektrische auto of een plugin hybride en hoe kon de brand zich zo snel verspreiden?

In een latere fase zullen er dan tal van aanbevelingen komen voor de autofabrikanten, de rederijen en scheepsbouwers om deze branden beheersbaarder te houden en de kans daarop te minimaliseren.

Bunkers bijna leeg

Naar verwachting zijn de bedrijven die betrokken zijn bij de berging van de Fremantle Highway dinsdag klaar met het verwijderen van alle olie aan boord. Een woordvoerder laat namens de betrokken bergers van Boskalis en Multraship weten dat het leeghalen van de bunkers goed vordert. Het schip wordt daarbij stabiel gehouden door ballastwater.

Tegelijkertijd zijn medewerkers van de verzekeraars en autofabrikanten nog altijd volop bezig met inspecties ‘om een compleet beeld te krijgen van de situatie’. Aan boord van de Fremantle Highway waren ruim 3700 auto’s van onder meer Volkswagen, BMW en Mercedes.