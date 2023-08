Ook Algerabrug minder bediend door personeelsgebrek

De Algerabrug bij Krimpen en Capelle aan den IJssel is een cruciaal punt in de Hoge Mast Route voor zeilers. Maar wat als één van de belangrijke schakels in de rij niet opengaat. Dan zit je vast en zie je je planning en vakantie in het water vallen door personeelsgebrek bij Rijkswaterstaat.

En dat gebeurde eind juli. Drie dagen (van 29 tot en met 31 juli) bleef de brug over de Hollandsche IJssel helemaal dicht voor scheepvaart met een hoge mast. Een volledige stremming derhalve. Vakantievierende zeilers waren hiervan de dupe. Reden voor de bottleneck?: vakantie en langdurig zieken en daarmee personeelsgebrek bij de bediening van de Algerabrug.

Als je met de boot op vakantie gaat, dan ben je onderhand wel gewend dat er weleens wat met een brug is. Maar meestal wordt dat wel goed van tevoren aangegeven. Deze keer was dat anders en daar baalden de zeilers behoorlijk van. Het was een enorme domper van de vakantie.

Staande Mast Route

De Algerabrug is onderdeel van de Staande Mast Route. Door middel van de route kun je op een veilige manier met een hoge mastopbouw van Noord- naar Zuid-Nederland varen of andersom. Het alternatief is de Noordzee.

Zeilers noemen de route ‘de A4 voor de watersport, een hele belangrijke route’. De zeilers die bij de Algerabrug strandden vonden de gang van zaken dan ook onbegrijpelijk.

In eerste instantie was het voor de zeilers onduidelijk waarom de Algerabrug dicht was en waarom de brug niet (vaker) opengaat. Ze namen contact op met de brugwachter en Rijkswaterstaat. Maar niemand gaf ze uitsluitsel over wat er nu precies aan de hand is.

Voor de scheepvaart heeft het wel beperkingen. Voor schippers kan het oponthoud oplopen van een uur tot een dag. Dit is afhankelijk van de hoogte van de mast, hoe lang het boven windkracht 6 waait en van het soort schip: containerschip, zeilschip of bijzonder transport. Hoge scheepvaart kan omvaren via de Noordzee. Kleinere schepen kunnen ook omvaren via de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Beide omvaarroutes kosten zo’n 24 uur extra.

‘Met wat puzzelen in de roosters door de planner is de beperking in de bedientijd nu weer helemaal opgelost en rond, zoals wij dat zeggen’, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat. ‘We hanteren nu weer een blok in de middag en de avond. De spertijd daartussen is in afspraak met de gemeenten.’