Ameland vreest nog minder afvaarten van veerboot

Wagenborg perkte het aantal afvaarten eind juni drastisch in, omdat de voortdurend dichtslibbende vaargeul van Holwerd naar Ameland zo smal is geworden dat veerboten elkaar niet meer veilig kunnen passeren. Zowel Friesland als Ameland was daar zeer ontstemd over. Volgens burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland heeft Rijkswaterstaat meermalen gezegd dat de vaargeul helemaal niet slechter is dan een jaar geleden.

Wagenborg liet woensdag weten dat op basis van nieuwe peilgegevens plekken in de vaargeul zijn gevonden waar twee veerboten elkaar toch zonder gevaar kunnen ontmoeten. Die peilgegevens waren niet eerder beschikbaar. Nu blijkt er twee tot drie keer per dag een extra schip te kunnen varen. Ook de sneldienst kan via deze route varen. Dat betekent volgens de rederij meer afvaarten overdag.

Hoogseizoen

Ameland stelt dat er in het hoogseizoen 13 afvaarten per dag zouden moeten zijn. Dat zijn er sinds eind juni negen. In de nieuwe dienstregeling telt de gemeente zes afvaarten plus twee tot drie extra per dag, afhankelijk van het tij. ‘Dus helemaal niet meer.’

Ameland is ook boos dat Wagenborg nu voor de tweede keer in korte tijd de dienstregeling fors aanpast. ‘Slechts enkele dagen van tevoren en midden in het hoogseizoen.’

Volgens de gemeente ondervinden eilanders, ondernemers en toeristen nu al dagelijks veel hinder van de aangepaste dienstregeling.

De nieuwe dienstregeling geldt in elk geval voor augustus. Tegelijkertijd zullen de rederij, het ministerie, betrokken gemeenten en consumentenorganisaties zich buigen over de dienstregeling voor de rest van 2023. Ameland wil een garantie voor 11 afvaarten per dag, plus de sneldienst.

