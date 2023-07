Als het werkt: historie van de Maas

Dan werkt het zo

De Maas is een regenrivier. Dat wil zeggen dat het verschil van het waterpeil groot kan zijn. In tijden van droogte onwerkbaar laag en in tijden van veel regen heeft de Maas veel ruimte nodig. Tot aan het begin van onze jaartelling was daaraan weinig te doen. De Maas zocht haar eigen bedding, die flink kon verschuiven.