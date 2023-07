Aan de reis: productiebeperkingen drijven de olieprijs op

Marktinzicht

Ondanks een daling van meer dan een dollar per vat op vrijdag sloten de olieprijzen voor de tweede week op rij hoger af. Na een sterke rally sloot Brent Crude de week af op $ 79,87 per vat en WTI op $ 75,42 per vat. De opwaartse trend kan worden verklaard door de productieverlagingen, afnemende inflatie en de plannen van de Verenigde Staten om de strategische reserves aan te vullen.