ROS-170 Annie Hillina uitgevist

De ROS-170 Annie Hillina is door de eigenaar Rederij Parlevliet & Van der Plas uit de vaart genomen en opgelegd in IJmuiden. De 42 jaar oude vriestrawler is in IJmuiden leeggehaald en daarna opgestoomd naar Gent waar het zal worden gesloopt.

De Annie Hillina kwam in oktober 1981 in de vaart als KW-170 Annie Hillina na te zijn gebouwd door Scheepswerf Welgelegen in Harlingen. Het schip heeft altijd de naam Annie Hillina gevoerd, ook toen het schip werd omgevlagd naar Duitsland. De oorspronkelijke lengte van het schip was 70,70 meter, maar in 2001 werd de trawler als ROS-170 verlengd op een scheepswerf in het Poolse Gdansk. Er kwam toen ruim 15 meter tussen. In oktober 1987 bracht Parlevliet & Van der Plas de KW-170 onder Duitse vlag en werd het BX-781 Annie Hillina. De officiële thuishaven werd Bremerhaven.

Het schip werd geëxploiteerd door de Doggerbank Seefisherei GmbH, een Duitse dochter van Parlevliet & Van der Plas. In 1989 werd de Annie Hillina weer onder haar oude nummer KW-170 in het Nederlandse visserijregister ingeschreven om in 1999 wederom te worden omgevlagd naar Duitsland, nu als ROS-170 Annie Hillina, met als officiële thuishaven Rostock. In 2007 werd de ROS-170 nogmaals kort KW-170 Annie Hillina om daarna tot het einde te vissen als ROS-170 Annie Hillina.

Lees ook: