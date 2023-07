20 miljoen subsidie voor minder energieverbruik in visserij

Vissersvaartuig duurzamer

Er is 20 miljoen euro beschikbaar gesteld via de subsidieregeling ‘Minder energieverbruik in de visserij (EnergieVis)’ om het vissersvaartuig duurzamer en de visserijonderneming toekomstbestendiger te maken. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt per 22 augustus 2023 de regeling open.