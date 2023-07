Industriehaven Mainz gestremd nadat tanker aan de grond loopt

De toegang tot de Industriehaven van Mainz is tot nader order gestremd nadat maandagavond (10 juli) een tanker in de monding van de haven aan de grond was gelopen.

De tanker, geladen met methanol, was in de opvaart en nam kop voor over bakboord om overstuur de haven in te varen. Die manoeuvre mislukte, volgens de Wasserschutzpolizei omdat de schipper te weinig plaatselijke bekendheid had. Het achterschip verdaagde naar de linkeroever en de tanker kwam even beneden de havenmonding aan de grond te zitten. Pogingen van de bemanning het schip op eigen kracht los te krijgen mislukten, waarop de WSA besloot dat er dinsdag een sleepboot gestuurd zou worden. De haven bleef daardoor gestremd voor grote schepen.

Uiteindelijk lukte het dinsdag om 16.45 uur de tanker los te tornen. De scheepvaart werd daartoe een kwartier gestremd. De WSA wil nu eerst de rivierbodem laten onderzoeken door een peilschip. Tot die tijd is de toegang tot de haven gestremd, waarschijnlijk tot aanstaande maandag (17 juli). Onderzoek door duikers wees uit dat de tanker geen schade heeft opgelopen en geen lading lekt. Volgens de Duitse televisie mocht de tanker zelf zijn lading in de Industriehaven lossen omdat de afnemer daar dringend methanol nodig had.

