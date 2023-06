PostNL al weken in de fout met bezorging Schuttevaer

De bezorging van weekblad Schuttevaer is al weken verstoord. Abonnees klagen massaal dat de krant niet of dagen later wordt bezorgd. PostNL moet Schuttevaer contractueel uiterlijk op vrijdag bezorgen, de laatste weken krijgen de meeste abonnees de krant pas een week later. PostNL zegt dat storingen en personeelstekort tot de problemen hebben geleid.

Ondanks herhaaldelijke toezeggingen van PostNL dat bezorging verbeterd zou worden, is dat niet het geval. Dagelijks staat de telefoon bij Schuttevaer roodgloeiend. ‘Ik wil zo graag in het weekend m’n krantje lezen’, ‘Zo lees ik oud nieuws’, ‘Elke dag loop ik naar beneden naar ons postvak en telkens ben ik zo teleurgesteld als de Schuttevaer er weer niet ligt.’

De klantenservice van Schuttevaer heeft de handen vol aan het nasturen van kranten. De redactie neemt de telefoon op om boze abonnees te woord te staan.

PostNL zegt dat het vooral in het westen en zuiden van Nederland er te weinig postbezorgers zijn. Schuttevaer krijgt echter uit hele land klachten. Sinds de overname van postbedrijf Sandd is PostNL monopolist in Nederland en kunnen weekbladen als Schuttevaer alleen nog maar bezorgd worden door PostNL.

Hoofdredacteur René Quist: ‘We kunnen geen kant op. We zijn overgeleverd aan PostNL. Het is werkelijk te bizar voor woorden dat PostNL nu al weken lang onze trouwe abonnees in de kou laat staan. Zeker voor onze oudere abonnees is de krant zo belangrijk. Zij kijken er echt naar uit om de Schuttevaer aan de keukentafel te lezen. Voor hen is de digitale krant geen optie.’

Komende vrijdag 7 juli zou de Schuttevaer weer op de mat moeten liggen. Daarna gaat het zomerschema in. In juli en augustus verschijnt de krant eens per twee weken.

Heeft u opmerking, vragen of opmerkingen?

Bel op app naar hoofdredacteur Rene Quist: 06-14051010

rene.quist@promedia.nl