Brandweer: brand op Duitse tanker in Farmsum had heel anders kunnen aflopen

De brand van afgelopen 26 mei op een schip in Delfzijl had heel anders kunnen aflopen. Dat stelt brandweerofficier Pieter Bakker in een terugblik van de Veiligheidsregio. ‘De inzet is goed en gestructureerd verlopen, maar er was op een gegeven moment heel veel vuur en we konden niet bij het schip komen. Dit had net zo goed heel anders kunnen aflopen.’

De brand in de vroege ochtend op de Duitse tanker Ursula Valentin in Farmsum zorgde voor grote zwarte rookwolken. Volgens omroep RTV Noord was het schip geladen met vloeibare bitumen, een materiaal dat gebruikt wordt voor dakbedekkingen. De brandweer had drie uur nodig voor het sein brandmeester kon worden gegeven.

Terugkijkend was het voor bevelvoerder Bakker geen alledaagse inzet. ‘We hebben hier op het chemiepark niet zovaak te maken met brand, vaker met incidenten met gevaarlijke stoffen. Dit was al helemaal een bijzondere brand omdat we niet konden blussen én omdat we te maken hadden met een steiger, waar we met de brandweerauto’s niet op konden. Uiteindelijk denk ik dat we met zijn allen de juiste dingen hebben gedaan.’

Afbranden en zinken

Er was een reële kans dat het schip zou afbranden en zinken, en dan zou het zeehavenkanaal gestremd zijn. Bakker: ‘Dat wilden we voorkomen, want dan zouden de haven en een drukke vaarroute langere tijd dicht zijn.’

Besloten werd het brandende schip te verhalen naar het terrein van de failliete aluminiumfabriek Aldel, om de overlast voor de omgeving te beperken. Ook werd een deel van het chemiepark tijdelijk ontruimd. Personeel mocht niet aan het werk en vrachtwagens mochten het terrein niet op.

Bakker: ‘Toen het schip was weggesleept zag ik al dat de rook en het vuur minder werden. Toen begon ik de hoop te krijgen dat het met een sisser zou aflopen en we de brand onder controle zou krijgen.’ Dat bleek inderdaad het geval, tot grote opluchting van de hulpdiensten.

