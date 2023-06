Kapotte autobrug Holwerd wordt vannacht vervangen

De defecte autobrug in Holwerd wordt in de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 juni vervangen door een tijdelijke brug. De oude was aan het einde van zijn levensduur en wordt gereviseerd. Dit is onderdeel van een grote operatie aan alle bruggen van de veerhavens in het Waddengebied.

De werkzaamheden aan de autobrug in Holwerd stonden al langer gepland voor medio juni. Het belang ervan werd vorige maand onverwacht pijnlijk duidelijk. Door problemen met de brug konden reizigers toen niet meer van boord in Holwerd en moesten ze terug naar Ameland.

In de nacht van dinsdag op woensdag werden al voorbereidende werkzaamheden verricht voor de brugvervanging. ‘De vervanging betekent ook dat de mobiele hijskraan die nu nodig is weg kan’, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Die zorgde ervoor dat de veerdienst, ondanks de kapotte brug, kon blijven varen op Holwerd.

Meer dan likje verf

Rijkswaterstaat benadrukt dat de brug niet alleen een likje verf krijgt. ‘Hij wordt gestraald en de automatisering wordt anders. Dat was allemaal verouderd.’ In september keert de gereviseerde brug terug op haar plek in Holwerd.

De autobrug in het Friese Holwerd is niet de enige die wordt vervangen. ‘We hebben in Harlingen al eenzelfde operatie gedaan. Hierna volgen ook de bruggen in onder meer Ameland, Lauwersoog, Vlieland en Terschelling.’

De problemen bij Holwerd bevestigen dat de opknapbeurt dringend nodig is, stelt de woordvoerder. ‘Deze bruggen zijn heel belangrijk voor de bereikbaarheid van de eilanden. Een defect raakt direct de leefbaarheid op de eilanden. Wat dat betreft zijn dit essentiële voorzieningen.’

De werkzaamheden zijn live te volgen via een webcam, meldt Rijkswaterstaat op Twitter

Op de pier in #Holwert zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het wisselen van de autobrug. Via een speciale webcam kun je de gehele operatie de komende dagen volgen. Tijdens de wisseling blijft #Ameland uiteraard bereikbaar. https://t.co/cdSeEV2iX5 — Rijkswaterstaat Noord-Nederland (@RWS_NN) June 20, 2023

Lees ook: