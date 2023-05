Extra nacht op Ameland door kapotte autobrug Holwerd

Exploitant Wagenborg heeft een noodoplossing ingesteld waarmee een kraan de autobrug op de kade bedient. ‘Hiermee kunnen we de auto’s de boot op en af laten rijden. De gestrande reizigers zullen verspreid over de dag mee kunnen varen’, zegt de directeur van Wagenborg, Ger van Langen.

De oorzaak van de stremming lag volgens Rijkswaterstaat in een kapotte lier van de autobrug. Door het mankement zaten passagiers met een auto urenlang vast op het schip. Het ging volgens Omrop Fryslân om 65 voertuigen. Mensen zonder auto konden wel meteen van de veerboot. Rond 00.30 uur in de nacht van maandag op dinsdag werd duidelijk dat de veerboot met de resterende passagiers terug zou varen naar Ameland

Van Langen betreurt de situatie zeer. ‘Het is onbeschrijfelijk’, zegt hij. Omdat er voor dinsdag sowieso al extra afvaarten ingepland stonden wordt het nog een hele klus, vreest hij, om alle nu op Ameland vastzittende passagiers dinsdagochtend alsnog zo snel mogelijk naar het vasteland te brengen.

Reparatiewerkzaamheden

Hoelang het duurt voordat de autobrug is gerepareerd, is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat laat weten dat de reparatiewerkzaamheden verdergaan zodra dinsdagavond de laatste veerboot naar Ameland is vertrokken, dus na 20.00 uur. Het uitgangspunt is dat de brug in de nacht van dinsdag op woensdag wordt hersteld, maar een woordvoerder durft zich daar niet op vast te pinnen. ‘We weten niet wat er precies kapot is aan de binnenkant. En na de reparatie moet de brug eerst testdraaien. Ook dan kunnen er nog fouten aan het licht komen.’

Totdat helemaal zeker is dat de autobrug weer naar behoren werkt, blijft de kraan in Holwert staan, zegt de woordvoerder. ‘Met die noodbediening kunnen we in ieder geval garanderen dat de veerboten geen vertraging meer oplopen door de autobrug.’ Aan de brug, die enkele decennia oud is, zou over een paar weken groot onderhoud worden gepleegd. Rijkswaterstaat kijkt of die onderhoudsbeurt naar voren kan worden gehaald. ‘Nu de telekraan er toch al staat, kunnen we dat misschien slim combineren’, aldus de woordvoerder. Ook loopt er een onderzoek naar de oorzaak van het defect aan de autobrug.

Lees ook: