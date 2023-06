Reparaties autobrug Holwerd voor veer naar Ameland duren langer dan gedacht

De autobrug in de haven van het Friese Holwerd kan ondanks een reparatie nog niet op de normale manier worden gebruikt. In de nacht van woensdag op donderdag is getest of de brug weer veilig werkte, maar volgens Rijkswaterstaat is daarbij gebleken dat de veiligheidssensoren van de autobrug nog niet betrouwbaar genoeg zijn afgesteld. De kraan die als noodoplossing was neergezet om de brug te bedienen zodat auto’s aan land kunnen vanaf de veerboot van Ameland blijft daarom ook donderdag nog staan.

Komende nacht gaat het technisch personeel van Rijkswaterstaat verder met de veiligheidscontroles. Volgens een woordvoerder kosten die veel tijd, omdat veel zaken handmatig moeten worden ingesteld en doorgemeten. Bij de tests wordt onder meer gecontroleerd of de autobrug bijvoorbeeld een zware last aankan of harde wind. Wanneer de autobrug weer op de normale manier kan worden gebruikt, durft de woordvoerder niet te zeggen.

Een defect aan de brug leidde maandagavond tot problemen voor automobilisten op de veerboot van Ameland naar Holwerd. Die konden niet van de boot af met hun voertuig en moesten noodgedwongen terugkeren naar Ameland. Er bleek een storing te zijn in het technische systeem van de autobrug, waardoor de lier niet goed werkte, de kabel scheef werd opgerold waardoor het detectiesysteem beschadigd raakte. Woensdag werd dat systeem vervangen en werden ook de overige reparatiewerkzaamheden afgerond, maar voordat de brug in gebruik kan worden genomen moet eerst grondig worden gecheckt of alles veilig werkt.

De autobrug in de haven van Holwerd is enkele decennia oud. Over een paar weken stond groot onderhoud gepland. Eerder zei Rijkswaterstaat te hopen dat die onderhoudsbeurt naar voren kon worden gehaald, nu er toch al een telekraan in de haven staat voor de bediening van de brug. Een woordvoerder laat donderdag echter weten dat dat niet gaat lukken.

