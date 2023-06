Coast to coast: Alexia is Bosfor gedoopt

De bij Damen Shipyards in Yichang gebouwde Alexia (2008, IMO 9369083, grt 7878) van Alexia Shipping BV op de Nederlandse Antillen (Transship Management); in 2008 opgeleverd aan Ms Jolina Schifffahrts GmbH & Co Reederei KG; in 2015 verkocht aan Marmactan Schifffahrts GmbH & Co KG en herdoopt Marmactan; in 2020 verkocht Ara Bergen Shipping (Ara Ship Management) en herdoopt Unistorm; in januari 2023 herdoopt Ara Bergen is verkocht en 2 juni onder Panamese vlag Bosfor gedoopt.

Keppel Singmarine in Singapore heeft 17 mei de hopperzuiger Vox Alexia (2023, IMO 9891763, 10.234 grt) opgeleverd aan Van Oord. Het schip werd 2 april gedoopt door CFO Jolanda Poots-Bijl van de waterbouwer en Margriet Vonno, ambassadeur van Nederland in Singapore. Het schip is onderweg naar Nederland en wordt 1 juli verwacht in Moerdijk.

De bij Peters in Kampen afgebouwde Stern (2006, IMO 9279070, 2437 grt) van R. Oldekamp in Lemmer (Wagenborg Shipping) in 2007 verkocht aan Reederei Andre Wieczorek in Hamburg en herdoopt Elke W, is begin dit jaar verkocht aan Wagenborg en 27 februari Laurierborg gedoopt.

De bij Gebroeders Van Diepen in Waterhuizen gebouwde Magic (1990, IMO 8822583, 5103 grt) van CV Scheepvaartonderneming Magic in Groningen (Seatrade); in 2006 verkocht aan Green Shipping en herdoopt Green Magic; in 2020 verkocht aan Fenghui Shipping in Panama en herdoopt Yun Run 8, is verkocht voor de sloop en 19 mei aangekomen bij de sloopwerf in Zhoushan, China.

De Zaan Trader (2005, IMO 9336282, 6704 grt) van Zaan Trader Beheer BV (Reider Shipping); opgeleverd als Medadriatica aan Matira Shipping Company op Cyprus (Medstar Shipmanagement); in 2006 in beheer bij Reider Shipping in Winschoten; in 2007 herdoopt Sitc Fortune; in 2008 verkocht aan Zaan Trader Beheer en herdoopt Zaan Trader; in 2014 verkocht aan Wende Shipping (Thorco Shipmanagement) en herdoopt Wende; in 2016 verkocht aan Hop Shun Shipping in Panama en herdoopt als He Shun No 2; in 2017 verkocht aan Soar Harmony Shipping in Monrovia (Accord Ship Management), herdoopt Yangtze Fortune en verbouwd tot veetransportschip; in 2022 in Australië aan de ketting gelegd vanwege slechte arbeidsomstandigheden en niet betaalde gages, is 16 maart verkocht aan Hop Shun Shipping in Belize, waarna het arrest werd opgeheven. De bemanning kon al die tijd niet van boord.

De bij Damen Shipyards in Antalya gebouwde offshore-tender Green Waves (2020, IMO 9887865, 235 grt) van Rederij Groen in Scheveningen, is verkocht aan Seazip 9 Shipping BV en 25 mei in Harlingen herdoopt Seazip 9.

