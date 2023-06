Geuralarm Noord-Holland gaat 449 keer af voor varend ontgassen

2022: Minder meldingen varend ontgassen

De ontgassings-tool van Noord-Holland heeft in 2022 minder meldingen gegenereerd dan in 2021. In totaal werd vorig jaar 449 keer een melding afgegeven dat mogelijk varend werd ontgast, tegenover 520 keer in 2021. Na onderzoek werd zes keer proces-verbaal opgemaakt en één last onder dwangsom opgelegd.