Als het werkt: parametrisch slingeren

Dat een schip kan slingeren, zal bekend zijn. Maar er bestaat een soort slingering waar niet gemakkelijk op te anticiperen is, omdat het zich niet volgens de gangbare regels gedraagt. De slingertijd is korter en de krachten dientengevolge groter. Vooral in de grote containervaart komt het gevreesde verschijnsel ‘parametrisch slingeren’ geregeld voor, met overboord gespoelde containers als gevolg.

De klassieke manier waarop tegen slingeren wordt aangekeken is gebaseerd op de hoogte van het zwaartepunt van het schip. Hoe hoger lading wordt gestapeld, hoe hoger het zwaartepunt komt te liggen, hoe instabieler het schip wordt. En hoe groter de slingering zal zijn, uitgedrukt in graden hellingshoek.

Zolang er aan het schip niet veel verandert tijdens de reis, zal ook het slingergedrag niet veranderen. Hoogstens zal het leegraken van de brandstoftanks de ligging van het zwaartepunt iets verschuiven. Als de tanks zich laag onder de waterlijn bevinden, zal het zwaartepunt naar verwachting wat naar boven verschuiven en het slingeren iets doen toenemen.

Raar slingeren

Deze theorie is al lange tijd bekend en voldoet in 99% van de gevallen prima. Maar met de groei van de containervaart kwamen er ook berichten dat containerschepen ‘raar’ konden slingeren, waardoor ook goed gesjorde containers over de muur konden gaan.

Dit kon ook tijdens een redelijk normale reis gebeuren. Bij een korte slingertijd werden er, ook bij kalme zee, in korte tijd uitslagen van 30 graden gemeten die uit het niets leken te komen.

Dat voornamelijk containerschepen dit vreemde gedrag gingen vertonen, kwam vooral door de vorm of bouwwijze van het schip. Scheepsarchitecten doen altijd hun best om zoveel mogelijk containers kwijt te kunnen en deze zijn zelfs tot in de wijd uitwaaierende boeg van het schip te vinden. Daarnaast hebben veel containerschepen een rank onderwaterschip om hun snelheid zo hoog mogelijk te krijgen.

Opwaartse kracht

Dit zijn voorwaarden om het parametrische slingeren te bevorderen. Door bijvoorbeeld een scherp voorschip en bijna vierkant grootspant is het mogelijk dat het schip verschillende slingerfrequenties heeft. Het hangt er maar vanaf welk deel van het schip voor de meeste opwaartse kracht zorgt.\

Hier is eenvoudig tegenin te brengen, dat een normaal schip altijd op z’n waterlijn zal liggen en dus altijd voor een gedeelte z’n opwaartse kracht uit het voorschip, voor een gedeelte uit het midden en gedeeltelijk uit het achterschip zal halen. Dat is bij kalm water inderdaad het geval, maar dit kan veranderen als er van deining of golfslag sprake is. Dat hoeft geen extreme zeegang te zijn maar gewoon de lange deining die men op ruim water, zoals de Atlantische Oceaan, tegenkomt.

Golflengte

‘Gewoon’ slingeren treedt het duidelijkst op als een schip parallel aan de golven vaart, maar parametrisch slingeren treedt juist op als een schip door de golven snijdt. In het vervelendste geval zal de lengte van de golven overeenstemmen met de scheepslengte. In dat geval is er een golftop aanwezig bij de boeg en ook eentje bij het achterschip. Een golfdal vinden we ongeveer op halve scheepslengte. In dat geval wordt het drijvend vermogen van het schip gedurende langere tijd door het scherpe voor- en achterschip geleverd en veel minder door het vierkante grootspant. Het schip krijgt daardoor een slingerfrequentie van een scherp schip in plaats van een slingerfrequentie van een schip met een hoge blokcoëfficiënt. Het schip gaat daardoor sneller slingeren, met alle gevolgen van dien.

Remedie

Als deze situatie aanhoudt, dus als het schip juist de snelheid heeft waarbij het voor- en achterschip in een natuurlijke golftop blijven zitten, dan zal dit slingeren toenemen, terwijl er ogenschijnlijk geen aanleiding toe is. Er is weinig wind en de zee is uitgezonderd van wat rustige deining, kalm te noemen.

Daarmee is meteen een remedie voorhanden om het parametrisch slingeren tegen te gaan, namelijk geen koers en vaart aanhouden waarin het schip als het ware gevangen zit tussen twee golftoppen, maar vaart verminderen of vermeerderen, dan wel (tijdelijk) van koers veranderen.

Ook technische middelen als anti-slingervoorzieningen kunnen natuurlijk helpen. Bij nieuwbouwschepen kan op een al te scherpe boeg met een extreem uitwaaierende voorsteven worden gelet. Daarnaast is het met de computergestuurde belading van containers mogelijk geworden zware containers onderop te plaatsen.

Lees ook: