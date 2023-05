Replica historisch zeilschip Götheborg of Sweden arriveert morgen in Rotterdam

Houten zeilschip Götheborg of Sweden komt morgen aan in de Rotterdamse haven. De kaarten om het schip te bezoeken zijn uitverkocht.

De Götheborg of Sweden, een replica van een gezonken schip uit 1745, meert morgen aan bij de Holland Amerikakade in Rotterdam. Dit schip is volgens eigenaar Rederi Götheborg AB het grootste houten zeilschip dat over de oceaan kan varen. Het in 2005 in de vaart genomen schip is 47 meter lang en 11 meter breed.

De Götheborg of Sweden maakt een Europese promotietour. Het schip is 2 mei vertrokken vanaf het eiland Jersey. Het is mogelijk het schip in Rotterdam bezoeken. Daar is genoeg interesse voor, want de tickets zijn uitverkocht.

Het zeilschip vertrekt 14 mei en zal koers zetten richting Zweden, met een tussenstop in Hamburg, waar het schip begin juni een belangrijke rol zal spelen bij het 400-jarig jubileum van de thuishaven van het schip, de stad Gotenborg. Volg de tocht van schip hier.

Lees ook: